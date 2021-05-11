Главная икона католиков и орган - в безопасности. Подробности пожара в храме Будслава

Источник материала: БT

Срочная информация поступает сегодня из Мядельского района. В Будславе - возгорание в известном католическом храме. Сообщение о задымлении поступило спасателям от священнослужителя утром. В момент ЧП в здании прихожан не было. МЧС обнаружило задымление и пожар под кровлей. Как сообщается, главная икона белорусских католиков - Матери Божией Будславской - спасена. Также волонтеры из храма успели вынести ценности. Около 10 утра крыша костела над центральным нефом в результате пожара обрушилась. Внутри большое задымление, сообщает портал Римско-католической церкви.

На месте работают спасатели из Минской и Гродненской областей, прибыла дополнительная высотная техника из Минска. На данный момент пожар локализован, ведутся работы по ликвидации возгорания. Отметим, к чудотворной иконе в Будславе ежегодно стекаются тысячи пилигримов. Мы следим за ситуацией. Подробности в наших следующих выпусках.



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