Источник материала: БT

Путешествие на подводной лодке в белорусской столице! По улицам Фрунзенского района Минска будет курсировать мобильный музей океана. Юных любителей подводного мира ждет знакомство с множеством видов рыб и водорослей. Им покажут и редкие аппараты, с помощью которых специалисты работают под водой. В программе "Юные морезнайки" будут участвовать профессионалы - настоящие подводники, а также студенты - будущие биологи и педагоги. Сейчас они активно работают над подготовкой к открытию необычного проекта.

Экскурсию на шести языках сможет провести также робот-экскурсовод. На память о путешествии по 5 океанам останутся сувениры ручной работы в морском стиле. Посетить экскурсию можно будет уже в конце недели.



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