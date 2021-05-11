ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По улицам Фрунзенского района Минска будет курсировать мобильный музей океана

11.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Путешествие на подводной лодке в белорусской столице! По улицам Фрунзенского района Минска будет курсировать мобильный музей океана. Юных любителей подводного мира ждет знакомство с множеством видов рыб и водорослей. Им  покажут и редкие аппараты, с помощью которых специалисты работают под водой. В программе "Юные морезнайки" будут участвовать профессионалы - настоящие подводники, а также студенты - будущие биологи и педагоги. Сейчас они активно работают над подготовкой к открытию необычного проекта.  

Экскурсию на шести языках сможет провести  также робот-экскурсовод. На память о путешествии по 5 океанам останутся сувениры ручной работы в морском стиле. Посетить экскурсию можно будет уже в конце недели.

Читайте также:


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путешествие на подводной лодке в белорусской столице! По улицам Фрунзенского района Минска будет курсировать мобильный музей океана. Юных любителей подводного...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Будславе горит знаменитый костел XVII века, обвалилась крыша (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by