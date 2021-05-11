Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 мая. Конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела XVII века в Будславе (Минская область).

11 мая епископы приняли обращение в связи с крупным пожаром в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской. Отмечается, что удалось спасти святые дары и икону Божьей Матери Будславской, однако само здание костела "очень сильно пострадало".

"Мы, католические епископы Беларуси, призываем всех верующих молитвой и посильной помощью вместе присоединиться к делу восстановления святыни в Будславе, построенной нашими предками с большой любовью к Богу и Его Святейшей Матери", — говорится в обращении.

Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины "Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии" аг. Будслав Мядельского района:

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО "Белагропромбанк", г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666

По информации МЧС, сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило 11 мая в 7.47 от ксендза. На момент загорания в костеле прихожан не было. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. Пожар был локализован в 11.24. Локализация осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела в Будславе Минск, 11 мая. Конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела XVII века в Будславе (Минская область). 11 мая епископы приняли...

БелаПАН.