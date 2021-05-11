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Конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела в Будславе
11.05.2021 14:55 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 мая. Конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела XVII века в Будславе (Минская область).
11 мая епископы приняли обращение в связи с крупным пожаром в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской. Отмечается, что удалось спасти святые дары и икону Божьей Матери Будславской, однако само здание костела "очень сильно пострадало".
"Мы, католические епископы Беларуси, призываем всех верующих молитвой и посильной помощью вместе присоединиться к делу восстановления святыни в Будславе, построенной нашими предками с большой любовью к Богу и Его Святейшей Матери", — говорится в обращении.
Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины "Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии" аг. Будслав Мядельского района:
р/с BY12BAPB30153404200100000000
в ОАО "Белагропромбанк", г. Минск
код банка BAPBBY2X
УНП 600195666
По информации МЧС, сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило 11 мая в 7.47 от ксендза. На момент загорания в костеле прихожан не было. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. Пожар был локализован в 11.24. Локализация осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия.
БелаПАН.
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Минск, 11 мая. Конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела XVII века в Будславе (Минская область). 11 мая епископы приняли...
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