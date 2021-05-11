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Пожар в будславском костеле ликвидирован

11.05.2021 16:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 мая. Пожар в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской (костел Успения Пресвятой Девы Марии) ликвидирован в 15.21, сообщила пресс-служба МЧС.

В результате пожара, сообщение о котором поступило в МЧС 11 мая в 7.47, у костела обвалилась крыша, однако удалось вынести движимое имущество. В 11.24 пожар был локализован.

Конференция католических епископов Беларуси попросила верующих оказать помощь в восстановлении костела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины пожара назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 мая. Пожар в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской (костел Успения Пресвятой Девы Марии) ликвидирован в 15.21, сообщила пресс-служба МЧС. В...
 
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