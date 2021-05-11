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Следком возбудил уголовное дело по факту пожара в будславском костеле
11.05.2021 16:05 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской (костеле Успения Пресвятой Девы Марии).
Дело заведено Мядельским районным отделом СК по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.
"По данным следствия, утром 11 мая поступило сообщение о возгорании костела в агрогородке Будслав Мядельского района. Задымление крыши заметила местная жительница, которая сообщила об этом служителю храма. Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Работу на месте происшествия координирует заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий", — сообщает ведомство.
В результате пожара, сообщение о котором поступило в МЧС в 7.47, у костела обвалилась крыша. Святыню и имущество удалось вынести. В 11.24 пожар был локализован, в 15.21 — ликвидирован. Конференция католических епископов Беларуси попросила верующих оказать помощь в восстановлении костела.
БелаПАН.
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Минск, 11 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской (костеле Успения Пресвятой Девы...
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