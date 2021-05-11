Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Будславском костеле , сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: TUT.BY

В СК сообщили, что задымление крыши 11 мая заметила местная жительница, которая сообщила об этом служителю храма.

«Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Работу на месте происшествия координирует заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 (Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) УК Беларуси.

Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.