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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Будславском костеле

11.05.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Будславском костеле, сообщили в пресс-службе ведомства.


Фото: TUT.BY

В СК сообщили, что задымление крыши 11 мая заметила местная жительница, которая сообщила об этом служителю храма.

«Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Работу на месте происшествия координирует заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 (Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) УК Беларуси.

Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.

 
 
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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение...
 
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Следком возбудил уголовное дело по факту пожара в будславском костеле
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