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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Будславском костеле
11.05.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту
В СК сообщили, что задымление крыши 11 мая заметила местная жительница, которая сообщила об этом служителю храма.
«Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Работу на месте происшествия координирует заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 (Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) УК Беларуси.
Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.
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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение...
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