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Минчане заметили у кладбищ ОМОН и автозаки

11.05.2021 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане сообщают, что кроме традиционных сотрудников ГАИ, которые регулировали движение у кладбищ, в этом году там появились силовики.


Кладбище в Михановичах. Фото читателя TUT.BY

Патрули ОМОНа заметили на Сухаревском, Северном и кладбище в Михановичах. Читатели также сфотографировали дежурившие там автозаки.


Северное кладбище. Фото читателя TUT.BY

Минчане отмечают, что в прежние годы ничего подобного не наблюдалось.

 
 
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Минчане отмечают, что в прежние годы ничего подобного не наблюдалось.
 
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