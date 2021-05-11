Минчане заметили у кладбищ ОМОН и автозаки

Источник материала: Tut.by

Минчане сообщают, что кроме традиционных сотрудников ГАИ, которые регулировали движение у кладбищ, в этом году там появились силовики.



Кладбище в Михановичах. Фото читателя TUT.BY

Патрули ОМОНа заметили на Сухаревском, Северном и кладбище в Михановичах. Читатели также сфотографировали дежурившие там автозаки.



Северное кладбище. Фото читателя TUT.BY

Минчане отмечают, что в прежние годы ничего подобного не наблюдалось.