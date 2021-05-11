Уборка, поминальная трапеза и цветы. Радуница на маленьких кладбищах Минска

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 11 мая, белорусы отмечают один из древнейших праздников — Радуницу, или день поминовения усопших. Ежегодно более миллиона белорусов в этот день посещают кладбища, чтобы помянуть предков, прибрать могилы и традиционно устроить на кладбище трапезу, к которой православная церковь относится крайне отрицательно.

Фотослужба TUT.BY посмотрела, как проходит Радуница на двух малых минских кладбищах: Сухаревском и Дворище.















































