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Уборка, поминальная трапеза и цветы. Радуница на маленьких кладбищах Минска
11.05.2021 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 11 мая, белорусы отмечают один из древнейших праздников — Радуницу, или день поминовения усопших. Ежегодно более миллиона белорусов в этот день посещают кладбища, чтобы помянуть предков, прибрать могилы и традиционно устроить на кладбище трапезу, к которой православная церковь относится крайне отрицательно.
Фотослужба TUT.BY посмотрела, как проходит Радуница на двух малых минских кладбищах: Сухаревском и Дворище.
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Фотослужба TUT.BY посмотрела, как проходит Радуница на двух малых минских кладбищах: Сухаревском и Дворище.
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