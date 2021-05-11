«Восстановление костела - вызов для всех белорусов». Как Будслав пережил пожар в своей главной святыне

Источник материала: Tut.by

Будславский костел, возвышающийся над одноэтажной сельской местностью, обычно, как маяк, указывает путь католическим верующим, паломникам и путешественникам. 11 мая величественный облик одного из важнейших для католиков Беларуси строений окутал дым от пожара . Спустя почти четыре столетия после появления в этом месте первого каменного костела, местные жители всерьез испугались потерять свою святыню.





«Сначала подумала, что это голуби»

Взглянув около 15 часов дня на Будславский костел со стороны главного входа, можно даже не заметить, что здесь несколько часов пожарные всеми силами сражались с огнем. Еще до того как пламя вырвалось наружу, из-под крыши повалили клубы дыма и служители костела и местные жители в спешке кинулись спасать церковные реликвии.

С другой стороны, рассказывают местные, горело сильнее и крыша выгорела практически полностью. Однако жители Будслава надеются, что балки и стены здания крепки настолько, что должны были выдержать испытание огнем.

Первой о том, что в костеле случился пожар, узнала Мария Яблонская. Ее дом самый ближний из стоящих через дорогу. Утром Мария вышла поработать в огороде, тогда, говорит, и услышала непривычный стук на крыше костела, но подумала, что это голуби. Чуть позже женщина рассмотрела над костелом дым, но и этому нашла логическое объяснение: наверное, испарения от мокрой крыши, освещенные солнечными лучами. Еще через минут 15, когда стало понятно, что это не испарения, Мария кинулась предупредить ксендза, что в костеле что-то горит.



Мария Яблонская на крыльце своего дома

По ее словам, не успела вернуться из костела домой, как к зданию стали подъезжать первые пожарные машины. Спасатели обнаружили задымление на верхних этажах костела. О скорой реакции пожарных позже скажут и другие свидетели событий. Но, как покажет, время, силами местного отделения МЧС с возгоранием справиться не удастся и в Будслав прибудут спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и Минска — не меньше десятка машин.

— Я утром открыл костел и она подошла ко мне, говорит «Там трещит что-то и дым идет». Я сразу позвонил пожарным, а мы начали забирать из костела все, что можно вынести. В первую очередь вынесли икону (Будславскую икону Божией Матери — Прим. ред.). Нас сначала было человек 10, потом людей становилось больше, — рассказывает ксендз Дмитрий Дубовик.



Ксендз Дмитрий Дубовик говорит, что главную реликвию костела Будславскую икону Божией Матери успели унести в безопасное место

Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. Утром сообщалось, что прихожане спасли орган. Оказалось, это был маленький переносной инструмент. Второй, созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном, остался в костеле. К нему и к алтарю, по словам ксендза, у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали инструмент от падающих углей.

— Орган живой, но он сейчас весь мокрый, его надо будет быстро разобрать. Нам звонили специалисты, органисты — они готовы в ближайшее время этим заняться, — рассказывает Дмитрий Дубовик. — Имея отчеты обследования костела, знаю, что кирпичный свод может выдержать большой вес. Но мы не знаем, насколько все пострадало от жара. К тому же там все мокрое. Все надо в ближайшее время сушить. Самый больной вопрос — это орган, деревянный алтарь и живопись. А наша живопись — это чудо для Беларуси.





Пожарные боролись с огнем и потом отдельными тлеющими очагами на протяжении примерно шести часов. В 11.24 пожар был локализован, а к 15.21 его удалось полностью ликвидировать. Локализация осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия, сообщала пресс-служба МЧС.

«Почему не сработала сигнализация?»

Пока пожарные трудятся, за их работой практически все шесть часов наблюдают местные. Люди не похожи на любопытных зевак, а, скорей, на тех, кто переживает за кого-то из близких. Некоторые при разговоре не сдерживают слез.

— Душа болит. С детства видела этот костел, а через 62 года он в огне. Это наше сердце и наша душа, — делится переживаниями местная жительница.



Фото: TUT.BY

Вальдемар Болеславович со своим знакомым несколько часов практически не отводит взгляда от костела. Признается: рад, что удалось спасти реликвии, но переживает за то, что восстановить костел будет сложно. Мужчина не верит, что это удастся сделать быстро.

— Летом, может, придумают, где проводить службы, а что зимой будет — бог его знает. Это важная святыня. Каждый год сюда приезжают тысячи человек на [Будславский] фест, даже из Стран Балтии, Польши, России.



Фото: TUT.BY

Наталья приехала из Молодечно после того, как узнала от соседки о случившемся. Говорит, не смогла остаться дома.

— Первая моя реакция была: почему не сработала сигнализация? Национальную святыню просто-напросто недосмотрели. Я надеялась, что здесь с этой нагоды будет служба, — говорит Наталья и, не дожидаясь службы, которая то ли будет, то ли нет, начинает молиться: «Малюся за цябе, Беларусь, за тваіх дачок і сыноў…».

Мария Яблонская признается, что смотреть на работу пожарных не может — слишком сильно переживает. Но в разговоре не раз повторяет, что верит в божью силу и помощь.

— Такая бяда! Немцаў выдзержалі, закрывалі касцёл і хацелі клуб рабіць — вытрывалі (было, праўда, і не працаваў касцёл). А тут такое! — причитает женщина. — Мая бабуля туды хадзіла, потым мая мама, а цяпер і я. Гэты касцел — наша аддушына, еслі ў чалавека нешта дрэннае на душы, плакаць хочацца. Я толькі там душу адваджу.

Восстановление костела — вызов для всех белорусов

— Для беларускіх каталікоў, кажуць, гэты касцёл — галоўная святыня. Для Беларусі гэты касцёл таксама важны, прычым не абавязкова як святыня, але жывапіс, арган і іншыя каштоўнасці, што тут ёсць, яны проста не маюць аналагаў. Мы размаўлялі з рознымі мастацтвазнаўцамі, і яны лічаць, што гэта адзін з найлепшых касцёлаў у Беларусі. Таму зразумела, што аднаўленне цяпер — гэта справа не толькі каталікоў, а ўсяго беларускага народа, — рассуждает Дмитрий Дубовик.



Кастусь Шиталь: З часоў атрымання незалежнасці краіны беларускімі каталікамі Будслаўскі касцёл прызнаецца як галоўны рэлігійны цэнтр і галоўнае месца пілігрымак

Краевед Кастусь Шиталь тоже не смог остаться в стороне от серьезного происшествия. В тот момент, когда сотрудники МЧС занимаются разборкой строительных конструкций и ликвидацией мелких тлеющих очагов, краевед рассказывает, что в Будславе в 1589 году была построена довольно большая деревянная церковь, ставшая впоследствии местом паломничества, куда приезжали из Ошмян, Браслава, Полоцка.

В 1613 году, после смерти минского воеводы Яна Паца, сюда была перенесена икона Божией Матери, подаренная папой римским Климентом VIII.

Первый каменный костел, который строили с 1633 по 1643 годы, до сих пор является частью современного строения, возведенного к 1873 году.

— Будслаў быў месцам шанавання Багародзіцы, тут адбываліся фэсты, на якія збіралася да 10 тысяч чалавек. Будслаўскі фэст быў важны тым, што абраз Багародзіцы шанаваўся як цудадзейны, і людзі прыходзілі сюды маліцца — прасіць Бога пра выздараўленні, вырашэнні праблем. Пасля таго, як гэта здаралася, да абраза прыносілі розныя ўпрыгожванні са срэбра як сімвал падзякі Богу, — углубляется в прошлое Шиталь.

В 1994 году папа Римский Иоанн Павел ІІ присвоил Будславскому костелу титул «малой базилики». Это особый ранг храма, подчеркивающий его важное значение для христианства. Всего в мире такой титул имеют около двух тысяч церквей, рассказывает краевед.

«Найбольшае пытанне — вывесці ваду з касцёла»

Жители Будслава переживают, что на восстановление костела понадобится много сил, средств и времени, а молодежи, замечают, в поселке почти не осталось.

Еще днем, когда пожарные тушили костел, в интернете вовсю начали обсуждать, как собирать необходимые на его восстановление деньги. К середине дня появляются номера счетов для сбора средств.

— Мы, католические епископы Беларуси, призываем всех верующих молитвой и посильной помощью вместе присоединиться к делу восстановления святыни в Будславе, построенной нашими предками с большой любовью к Богу и Его Святейшей Матери — говорится в обращении конференции католических епископов.



Фото: TUT.BY

Финансовая помощь, безусловно, важна, признает ксендз Дмитрий Дубович, но в первую очередь в ближайшие дни в костеле нужны будут дополнительные руки для физической работы.

— На дадзены момант для нас найбольшае пытанне — вывесці ваду з касцёла. Калі нам дазволяць папасць унутр, трэба будзе прасушваць, убіраць ваду, шмат якой налілося ў падвал касцёла. Таму я думаю, што ў бліжэйшыя дні, больш важная будзе праца чалавека тут у касцёле, і нам патрэбныя будуць валанцёры для гэтай працы.