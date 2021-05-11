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День поминовения усопших в Брагинском районе

12.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Традиция поминовения ушедших родственников жива и на отчужденных и отселенных после чернобыльской аварии территориях республики. В этот день проезд к местам захоронений на этой земле разрешен без пропусков.

Как этот день прошел в одной из отселенных деревень Брагинского района - Ксения Лебедева.

Приезжают сюда, чтобы вспомнить предков и встретиться с односельчанами.

Юлия однофамилица своего известного земляка-ликвидатора. Говорит, в этой деревне фамилия Игнатенко была самой распространенной.

Эмма вспоминает, как расписывали с мужем в местном сельсовете 45 лет назад. Говорят, гудела вся деревня. Сейчас и не скажешь, что она процветала, что было 135 дворов. 

Почтить память усопших в местах, пострадавших от ЧАЭС

В светлую Радуницу возлагают цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне в отселенной деревне, где перечислен каждый не вернувшийся. Среди них и близкие этой семьи.


Константин служил во внутренних войсках, был отправлен охранять от мародеров отселенные деревни.

Когда-то такая же участь должна была постичь и Брагин - сегодня развивающийся районный центр - его отселяли трижды. И все же решением Президента во время его первой поездки сюда Брагин остался жить.

В светлый день возлагают цветы и к мемориалу отселенных и отчужденных деревень.

Удивительно, как сквозь года родная земля не отпускает. И действительно, Родина есть Родина.

 
 
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Традиция поминовения ушедших родственников жива и на отчужденных и отселенных после чернобыльской аварии территориях республики. В этот день проезд к местам...
 
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