|
День поминовения усопших в Брагинском районе
12.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Традиция поминовения ушедших родственников жива и на отчужденных и отселенных после чернобыльской аварии территориях республики. В этот день проезд к местам захоронений на этой земле разрешен без пропусков.
Юлия однофамилица своего известного земляка-ликвидатора. Говорит, в этой деревне фамилия Игнатенко была самой распространенной.
Почтить память усопших в местах, пострадавших от ЧАЭС
В светлую Радуницу возлагают цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне в отселенной деревне, где перечислен каждый не вернувшийся. Среди них и близкие этой семьи.
Константин служил во внутренних войсках, был отправлен охранять от мародеров отселенные деревни.
Когда-то такая же участь должна была постичь и Брагин - сегодня развивающийся районный центр - его отселяли трижды. И все же решением Президента во время его первой поездки сюда Брагин остался жить.
Удивительно, как сквозь года родная земля не отпускает. И действительно, Родина есть Родина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиция поминовения ушедших родственников жива и на отчужденных и отселенных после чернобыльской аварии территориях республики. В этот день проезд к местам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)