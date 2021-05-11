Олег Гайдукевич: Беларусь - форпост европейских ценностей

Источник материала: БT

Праздник 9 Мая продемонстрировал, насколько белорусы как нация могут быть едины в своих взглядах и памяти. Возложение цветов к монументу Победы, чествование Государственного герба и Государственного флага - только часть большой национальной мозаики под названием Беларусь. Сила в правде и единстве. И как отметил Президент Александр Лукашенко, мы белорусы и это наша земля, мы никому не должны ее отдать.

Об этом мы поговорим с нашим гостем - депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олегом Гайдукевичем (видео).



00:33 Вы были 9 мая у монумента на площади Победы. Тот, кто хоть раз присутствовал на праздновании этого великого дня, подтвердит, порой трудно сдержать эмоции даже мужчинам. Какие чувства были у вас в этот день?



02:19 9 мая мы, журналисты, много общаемся с разными поколениями. Люди словно совсем другие, все понимают истинную цену этой борьбы за мирное небо. Неужели единство должно создаваться только так, с оглядкой на кровавые события, пройдя какие-то потрясения?!



04:45 Против нашей страны фактически идет гибридная война. Разве еще год назад кто-то сказал бы, что попытка госпереворота, покушение на Президента и членов его семьи - это про Беларусь?! Нет, конечно. И вот очередной шаг к укреплению нашей безопасности - подписанный главой государства Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Что вы можете сказать об этом решении?

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