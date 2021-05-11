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Олег Гайдукевич: Беларусь - форпост европейских ценностей
12.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздник 9 Мая продемонстрировал, насколько белорусы как нация могут быть едины в своих взглядах и памяти. Возложение цветов к монументу Победы, чествование Государственного герба и Государственного флага - только часть большой национальной мозаики под названием Беларусь. Сила в правде и единстве. И как отметил Президент Александр Лукашенко, мы белорусы и это наша земля, мы никому не должны ее отдать.
Об этом мы поговорим с нашим гостем - депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олегом Гайдукевичем (видео).
00:33 Вы были 9 мая у монумента на площади Победы. Тот, кто хоть раз присутствовал на праздновании этого великого дня, подтвердит, порой трудно сдержать эмоции даже мужчинам. Какие чувства были у вас в этот день?
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Праздник 9 Мая продемонстрировал, насколько белорусы как нация могут быть едины в своих взглядах и памяти. Возложение цветов к монументу Победы, чествование...
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