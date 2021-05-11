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Спасатели продолжают работать на месте пожара в Будславе

12.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На локализацию возгорания известного на всю страну храма ушло более трех часов. Главная икона белорусских католиков - Матери Божией Будславской - спасена, однако крыша костела пострадала. Все подробности узнаем в прямом эфире  у нашего корреспондента Владимира Королева, который выходит на связь со студией с места ЧП.

Возгорание крыши прихожане и служители костела заметили незадолго до начала запланированной службы. О происшествии спасателям сообщил ксендз. Местные жители помогли вынести иконы, книги, орган 18-го века, а также другие ценные вещи. 

Спасатели продолжают работать на месте пожара в Будславе

В ликвидации пожара были задействованы спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов, города Минска (столица направила дополнительную высотную технику), а также пожарный аварийно-спасательный отряд Минской области. С учетом сложности возгорания были задействованы 13 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 спасательных подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль.

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе - один из трех храмов Беларуси, который носит титул малой базилики.


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Теги: Минск
 
 
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На локализацию возгорания известного на всю страну храма ушло более трех часов. Главная икона белорусских католиков - Матери Божией Будславской - спасена, однако...
 
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