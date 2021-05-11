Спасатели продолжают работать на месте пожара в Будславе

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На локализацию возгорания известного на всю страну храма ушло более трех часов. Главная икона белорусских католиков - Матери Божией Будславской - спасена , однако крыша костела пострадала. Все подробности узнаем в прямом эфире у нашего корреспондента Владимира Королева, который выходит на связь со студией с места ЧП.

Возгорание крыши прихожане и служители костела заметили незадолго до начала запланированной службы. О происшествии спасателям сообщил ксендз. Местные жители помогли вынести иконы, книги, орган 18-го века, а также другие ценные вещи.







В ликвидации пожара были задействованы спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов, города Минска (столица направила дополнительную высотную технику), а также пожарный аварийно-спасательный отряд Минской области. С учетом сложности возгорания были задействованы 13 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 спасательных подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль.



Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе - один из трех храмов Беларуси, который носит титул малой базилики.







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