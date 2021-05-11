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Спасатели продолжают работать на месте пожара в Будславе
12.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На локализацию возгорания известного на всю страну храма ушло более трех часов. Главная
В ликвидации пожара были задействованы спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов, города Минска (столица направила дополнительную высотную технику), а также пожарный аварийно-спасательный отряд Минской области. С учетом сложности возгорания были задействованы 13 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 спасательных подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль.
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе - один из трех храмов Беларуси, который носит титул малой базилики.
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На локализацию возгорания известного на всю страну храма ушло более трех часов. Главная икона белорусских католиков - Матери Божией Будславской - спасена, однако...
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