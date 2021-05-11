Каждый третий дом, вводимый в Беларуси в эксплуатацию, к 2025 году должен быть на электричестве

Источник материала: БT

Каждый третий дом, который вводится в Беларуси в эксплуатацию, к 2025 году должен быть на электричестве. Благодаря БелАЭС электроэнергии в стране хватает. Помимо этого, ставка еще на один мировой тренд - использование в строительстве и домашнем хозяйстве возобновляемых источников. По пути создания умных домов идет и МАПИД. Застройщик, который традиционно ассоциируется с целыми районами панельных многоэтажек, параллельно развивает и индивидуальное домостроение.

Еще один акцент в отрасли - использование в проектировании и строительстве BIM-технологий. Компьютерная модель здания позволяет увидеть состояние всей технической начинки.



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