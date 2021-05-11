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Каждый третий дом, вводимый в Беларуси в эксплуатацию, к 2025 году должен быть на электричестве
12.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Каждый третий дом, который вводится в Беларуси в эксплуатацию, к 2025 году должен быть на электричестве. Благодаря
Еще один акцент в отрасли - использование в проектировании и строительстве BIM-технологий. Компьютерная модель здания позволяет увидеть состояние всей технической начинки.
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Каждый третий дом, который вводится в Беларуси в эксплуатацию, к 2025 году должен быть на электричестве. Благодаря БелАЭС электроэнергии в стране хватает. Помимо...
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