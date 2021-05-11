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В Беларуси ежегодно планируют возводить более 4 миллионов квадратных метров, причем к 2025 году каждый третий дом, который вводится в эксплуатацию, должен быть на электричестве. Благодаря БелАЭС электроэнергии в стране хватает. Помимо этого делаем ставку на еще один мировой тренд - использование в строительстве и домашнем хозяйстве возобновляемых источников. В чем их польза на практике - можно узнать в большом экотехнопарке под Минском. Репортаж - Антона Малюты.



Здесь нет мебели и постоянных жильцов. Этот дом - опытный образец жилья будущего. Насосы берут тепло из грунта на глубине больше 100 метров. Да, монтаж оборудования - дело нелегкое и недешевое, но на такие технологии спрос есть. Что касается энергии солнца для подогрева воды, для Беларуси это дело становится привычным. Сказывается это и на стоимости - она корректируется в меньшую сторону.



На территории экотехнопарка "Волма" - сразу несколько домов, которые используют возобновляемые источники энергии. Один из них и вовсе берет тепло из окружающего воздуха. К слову, создатели такого жилья делают ставку не только на технологичность, но еще и на комфорт.



По пути создания умных домов идет и МАПИД. Застройщик, который традиционно ассоциируется с целыми районами панельных многоэтажек, параллельно развивает и индивидуальное домостроение. Такой образец потребитель может заказать под ключ.









Использование BIM-технологий





Посетителем экотехнопарка под Минском может стать каждый. Двери комплекса открыты для тех, кто хочет сделать выбор в пользу домов на возобновляемых источниках энергии. Как бонус - красивые виды и усадьба Ваньковичей по соседству. Но главное, конечно, технологии. Их в белорусское строительство будут внедрять все больше.





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Все дома и вся территория экотехнопарка полностью оцифрованы в формате 3D. Это пример использования в проектировании и строительстве BIM-технологий. Компьютерная модель здания позволяет увидеть состояние всей технической начинки. Для этого всего лишь нужно надеть специальные очки.Техника и оборудование здесь не простаивают. Каждый месяц приезжают преподаватели профильных учебных заведений для повышения квалификации. А для студентов разработали специальные недельные курсы. В момент съемки как раз оттачивали мастерство будущие инженеры из Новополоцка.