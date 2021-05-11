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В экотехнопарке "Волма" несколько домов используют возобновляемые источники энергии
12.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси ежегодно планируют возводить более 4 миллионов квадратных метров, причем к 2025 году каждый третий дом, который вводится в эксплуатацию, должен быть на электричестве. Благодаря
Здесь нет мебели и постоянных жильцов. Этот дом - опытный образец жилья будущего. Насосы берут тепло из грунта на глубине больше 100 метров. Да, монтаж оборудования - дело нелегкое и недешевое, но на такие технологии спрос есть. Что касается энергии солнца для подогрева воды, для Беларуси это дело становится привычным. Сказывается это и на стоимости - она корректируется в меньшую сторону.
Использование BIM-технологий
Техника и оборудование здесь не простаивают. Каждый месяц приезжают преподаватели профильных учебных заведений для повышения квалификации. А для студентов разработали специальные недельные курсы. В момент съемки как раз оттачивали мастерство будущие инженеры из Новополоцка.
Посетителем экотехнопарка под Минском может стать каждый. Двери комплекса открыты для тех, кто хочет сделать выбор в пользу домов на возобновляемых источниках энергии. Как бонус - красивые виды и усадьба Ваньковичей по соседству. Но главное, конечно, технологии. Их в белорусское строительство будут внедрять все больше.
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В Беларуси ежегодно планируют возводить более 4 миллионов квадратных метров, причем к 2025 году каждый третий дом, который вводится в эксплуатацию, должен быть на...
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