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Дожди и ненастье. Какой будет погода в Гродно на короткой рабочей неделе
12.05.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Короткая рабочая неделя в Гродно будет ненастной, предупреждает
В среду будет солнечно, без осадков, но очень ветрено. Днем воздух прогреется до +22°С.
В четверг весь день будут лить дожди. Столбик термометра не поднимется выше +14°С.
В пятницу — переменная облачность, дожди, грозы, ветер. Снова немного потеплеет — до +18°С.
В субботу — вы же помните, что она рабочая? — снова весь день дожди. Температура воздуха опять не поднимется выше +18°С.
Хорошей недели, друзья!
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