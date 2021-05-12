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Дожди и ненастье. Какой будет погода в Могилеве в короткую рабочую неделю

12.05.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Короткая рабочая неделя в Могилеве будет ненастной, предупреждает pogoda.by.


Фото: Денис Васильков

В среду будет пасмурно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +19°С.

В четверг весь день будут лить дожди. Столбик термометра не поднимется выше +14°С.

В пятницу — переменная облачность, дожди, грозы, сильный ветер. Снова потеплеет — до +20°С.

В субботу снова весь день дожди. Температура воздуха не поднимется выше +18°С.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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