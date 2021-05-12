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Дожди и ненастье. Какой будет погода в Могилеве в короткую рабочую неделю
12.05.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Короткая рабочая неделя в Могилеве будет ненастной, предупреждает
В среду будет пасмурно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +19°С.
В четверг весь день будут лить дожди. Столбик термометра не поднимется выше +14°С.
В пятницу — переменная облачность, дожди, грозы, сильный ветер. Снова потеплеет — до +20°С.
В субботу снова весь день дожди. Температура воздуха не поднимется выше +18°С.
Хорошей недели, друзья!
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