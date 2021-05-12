Снова дожди. Погода в Гомеле на эту короткую неделю

Источник материала: Tut.by

Ну что, успели насладиться первым теплом? Такой идиллии пока больше не будет, предупреждает pogoda.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ближайшие дни позагорать не получится, гомельчан ждет в основном дождливая погода.

В среду еще без осадков, +18°C, но очень ветрено.

А вот в четверг уже +16°C и дожди.

В пятницу потеплеет до +21°C, снова будут идти дожди.

В рабочую субботу — +20°C, переменная облачность, временами грозы.

Хорошей недели, друзья!

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