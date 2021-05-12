ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снова дожди. Погода в Гомеле на эту короткую неделю

12.05.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ну что, успели насладиться первым теплом? Такой идиллии пока больше не будет, предупреждает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ближайшие дни позагорать не получится, гомельчан ждет в основном дождливая погода.

В среду еще без осадков, +18°C, но очень ветрено.

А вот в четверг уже +16°C и дожди.

В пятницу потеплеет до +21°C, снова будут идти дожди.

В рабочую субботу — +20°C, переменная облачность, временами грозы.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни позагорать не получится, гомельчан ждет в основном дождливая погода.
 
Новости дня
Новости общества
 
Майские грозы. Какой будет погода в Витебске в короткую рабочую неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by