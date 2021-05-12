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Снова дожди. Погода в Гомеле на эту короткую неделю
12.05.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну что, успели насладиться первым теплом? Такой идиллии пока больше не будет,
В ближайшие дни позагорать не получится, гомельчан ждет в основном дождливая погода.
В среду еще без осадков, +18°C, но очень ветрено.
А вот в четверг уже +16°C и дожди.
В пятницу потеплеет до +21°C, снова будут идти дожди.
В рабочую субботу — +20°C, переменная облачность, временами грозы.
Хорошей недели, друзья!
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В ближайшие дни позагорать не получится, гомельчан ждет в основном дождливая погода.
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