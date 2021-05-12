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Майские грозы. Какой будет погода в Витебске в короткую рабочую неделю
12.05.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пришла пора майских гроз — по
В среду солнечно, температура +17…19 °C. Это единственный день на рабочей неделе без дождя.
В четверг станет прохладнее: до +14 °C. Ветрено, дождь, возможна гроза.
В пятницу днем +18…20 °C. Утром и вечером в прогнозе небольшой дождь.
В субботу (а она, напомним, будет рабочей) воздух прогреется до +19 °C. В прогнозе — дождь и гроза.
Хорошей недели вам, друзья!
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Пришла пора майских гроз - по прогнозу синоптиков, они на этой неделе будут греметь почти каждый день.
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