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Майские грозы. Какой будет погода в Витебске в короткую рабочую неделю

12.05.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пришла пора майских гроз — по прогнозу синоптиков, они на этой неделе будут греметь почти каждый день. Зато будет тепло — до +20 градусов.


Фото: Ольга Буракова

В среду солнечно, температура +17…19 °C. Это единственный день на рабочей неделе без дождя.

В четверг станет прохладнее: до +14 °C. Ветрено, дождь, возможна гроза.

В пятницу днем +18…20 °C. Утром и вечером в прогнозе небольшой дождь.

В субботу (а она, напомним, будет рабочей) воздух прогреется до +19 °C. В прогнозе — дождь и гроза.

Хорошей недели вам, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Пришла пора майских гроз - по прогнозу синоптиков, они на этой неделе будут греметь почти каждый день.
 
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