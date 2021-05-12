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До +22°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте на короткой рабочей неделе
12.05.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Короткая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, предупреждает
В среду будет ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С. Усилится ветер. Порывы будут достигать 16 м/с.
В четверг обещают небольшую облачность. Вечером возможны дожди, столбик термометра поднимется до +20°С.
В пятницу будет переменная облачность с кратковременными дождями. Возможна гроза. Воздух прогреется до +21°С, передает
В субботу днем пройдут дожди. Днем будет +20°С.
Хорошей недели, друзья!
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После солнечных выходных в Брест возвращается непогода.
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