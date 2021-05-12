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До +22°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте на короткой рабочей неделе

12.05.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Короткая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, предупреждает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В среду будет ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С. Усилится ветер. Порывы будут достигать 16 м/с.

В четверг обещают небольшую облачность. Вечером возможны дожди, столбик термометра поднимется до +20°С.

В пятницу будет переменная облачность с кратковременными дождями. Возможна гроза. Воздух прогреется до +21°С, передает AccuWeather.

В субботу днем пройдут дожди. Днем будет +20°С.

Хорошей недели, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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