Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" с сегодняшнего дня начала выполнять рейсы из Минска в Самару и обратно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Это уже девятое регулярное направление в Россию, возобновленное после отмены авиасообщения между странами в период пандемии.

"Мы рассчитываем, что открытие рейсов в Самару будет способствовать привлечению в Минск транзитных пассажиров", - заявил генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.

Полеты будут выполнять по средам. Из Минска самолет будет вылетать 00:15 и прибывать в Самару в 3:25 по местному времени. В тот же день самолет вернется в белорусскую столицу – вылет в 4:25 из Самары, прибытие в Национальный аэропорт Минск в 5:55.

Авиаперевозчик рассказал и о ценах на билеты: по тарифу "Лайт" в одну сторону нужно заплатить 84 евро, туда и обратно - 163 евро.

Полеты будут выполняться на самолете Embraer 175, который вмещает 76 пассажиров. Время в пути - чуть более двух часов.

Полеты в Екатеринбург

Напомним, что 8 мая "Белавиа" открыла полеты в Екатеринбург - он стал восьмым российским регулярным направлением.

Самолеты из Минска в Екатеринбург летают раз в неделю - по пятницам, в обратном направлении в субботу, перелет в одну сторону займет около трех часов.

Минимальная стоимость билетов при полете без багажа составляет 143 евро в одну сторону, в обе - 233 евро, средняя стоимость билетов - 163 евро в одном направлении и 263 евро за билеты туда и обратно.

Читайте также: