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Рейсы в Поволжье: самолеты "Белавиа" начали летать в Самару
12.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" с сегодняшнего дня начала выполнять рейсы из Минска в Самару и обратно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Это уже девятое регулярное направление в Россию, возобновленное после отмены авиасообщения между странами в период пандемии.
"Мы рассчитываем, что открытие рейсов в Самару будет способствовать привлечению в Минск транзитных пассажиров", - заявил генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.
Полеты будут выполнять по средам. Из Минска самолет будет вылетать 00:15 и прибывать в Самару в 3:25 по местному времени. В тот же день самолет вернется в белорусскую столицу – вылет в 4:25 из Самары, прибытие в Национальный аэропорт Минск в 5:55.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авиаперевозчик рассказал и о ценах на билеты: по тарифу "Лайт" в одну сторону нужно заплатить 84 евро, туда и обратно - 163 евро.
Полеты будут выполняться на самолете Embraer 175, который вмещает 76 пассажиров. Время в пути - чуть более двух часов.
Полеты в Екатеринбург
Напомним, что 8 мая "Белавиа"
Самолеты из Минска в Екатеринбург летают раз в неделю - по пятницам, в обратном направлении в субботу, перелет в одну сторону займет около трех часов.
Минимальная стоимость билетов при полете без багажа составляет 143 евро в одну сторону, в обе - 233 евро, средняя стоимость билетов - 163 евро в одном направлении и 263 евро за билеты туда и обратно.
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Самара стала девятым российским городом, в направлении которого белорусский авиаперевозчик наладил регулярное сообщение.
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