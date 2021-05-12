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Стало известно, где была взорвана бомба в казанской гимназии

12.05.2021 09:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что устроивший стрельбу в казанской гимназии установил в раздевалке взрывное устройство. Официальный представитель СК Светлана Петренко опровергла данную информацию, сообщает РИА Новости.

Где была бомба

Анна Кузнецова в своем комментарии журналистам пояснила, что нападавший оставил в школьной раздевалке бомбу, которая взорвалась и привела к частичному обрушению стен.

«Мы прошли по всему маршруту… Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва… Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены… к счастью, не оказалось детей», - сказала Кузнецова.

Официальный представитель СК Светлана Петренко прокомментировала данную информацию.

«На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено», - заявила представитель СК.

Она подчеркнула, что достоверную информацию может предоставлять только тот правоохранительный орган, в производстве которого находится уголовное дело.

Какое название могут назначить

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 (Убийство) УК РФ, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно указанной статье, 19-летнему Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение, также данная статья предусматривает смертную казнь, но в России на нее введен мораторий.

По информации «Коммерсантъ», семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, семьям пострадавших – от 200 до 400 тыс рублей.

Президент России Владимир Путин приказал срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия.

Что происходит в Казани

Около гимназии вчера собрались сотни людей, чтобы положить цветы и игрушки. Изначально организованного для мемориала места не хватило, из-за чего пришлось выставить дополнительные столы — для этого из здания атакованной школы специально вынесли парты. Но и они вскоре оказались заполнены.


Сегодня, 12 мая, в Татарстане объявлен день траура.

«В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое — в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания», - цитирует TUT.by министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Отмечается, что если бы не последовали грамотные действия сотрудников учебного заведения (они укрыли детей в классах и нажали тревожную кнопку), жертв могло бы быть больше.

Напомним, вчера утром в одной из школ Казани на улице Файзи двое открыли стрельбу. Вначале сообщалось о 9 жертвах (8 школьников и учитель), позже стало известно о 13 погибших.

 
 
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Вчера уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что устроивший стрельбу в казанской гимназии установил в раздевалке взрывное устройство.
 
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