ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Появились фото из Будславского костела, где случился пожар

12.05.2021 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ксендз Дмитрий Дубовик опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, сделанные внутри Будславского костела. Напомним, 11 мая там произошел пожар. Тушили его несколько часов.


Вчера сообщалось, что удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костеле остался созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном орган. К нему и к алтарю, по словам ксендза Дмитрия Дубовика, у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали инструмент от падающих углей.

— Орган живой, но он сейчас весь мокрый, его надо будет быстро разобрать. Нам звонили специалисты, органисты — они готовы в ближайшее время этим заняться. Имея отчеты обследования костела, знаю, что кирпичный свод может выдержать большой вес. Но мы не знаем, насколько все пострадало от жара. К тому же там все мокрое. Все надо в ближайшее время сушить. Самый больной вопрос — это орган, деревянный алтарь и живопись. А наша живопись — это чудо для Беларуси, — говорил ксендз.



Пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько рассказал Sputnik, что сегодня руководство Минской-Могилевской епархии будет обсуждать вопросы, связанные с пожаром. Обсудят версии произошедшего и будет ли проводиться в этом году Будславский фэст.




Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ксендз Дмитрий Дубовик опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, сделанные внутри Будславского костела.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мне говорят: «Тебе же еще рожать! Какая пила?!». История Вики, которая валит лес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by