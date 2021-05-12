Появились фото из Будславского костела, где случился пожар

Источник материала: Tut.by

Ксендз Дмитрий Дубовик опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, сделанные внутри Будславского костела. Напомним, 11 мая там произошел пожар . Тушили его несколько часов.





Вчера сообщалось , что удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костеле остался созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном орган. К нему и к алтарю, по словам ксендза Дмитрия Дубовика, у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали инструмент от падающих углей.

— Орган живой, но он сейчас весь мокрый, его надо будет быстро разобрать. Нам звонили специалисты, органисты — они готовы в ближайшее время этим заняться. Имея отчеты обследования костела, знаю, что кирпичный свод может выдержать большой вес. Но мы не знаем, насколько все пострадало от жара. К тому же там все мокрое. Все надо в ближайшее время сушить. Самый больной вопрос — это орган, деревянный алтарь и живопись. А наша живопись — это чудо для Беларуси, — говорил ксендз.









Пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько рассказал Sputnik , что сегодня руководство Минской-Могилевской епархии будет обсуждать вопросы, связанные с пожаром. Обсудят версии произошедшего и будет ли проводиться в этом году Будславский фэст.











