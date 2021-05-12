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Появились фото из Будславского костела, где случился пожар
12.05.2021 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ксендз Дмитрий Дубовик
Вчера
— Орган живой, но он сейчас весь мокрый, его надо будет быстро разобрать. Нам звонили специалисты, органисты — они готовы в ближайшее время этим заняться. Имея отчеты обследования костела, знаю, что кирпичный свод может выдержать большой вес. Но мы не знаем, насколько все пострадало от жара. К тому же там все мокрое. Все надо в ближайшее время сушить. Самый больной вопрос — это орган, деревянный алтарь и живопись. А наша живопись — это чудо для Беларуси, — говорил ксендз.
Пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько рассказал
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Ксендз Дмитрий Дубовик опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, сделанные внутри Будславского костела.
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