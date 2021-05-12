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«Мне говорят: «Тебе же еще рожать! Какая пила?!». История Вики, которая валит лес

12.05.2021 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вика всегда хотела работать в лесу. Все потому, что родители, работающие в этой сфере, с самого детства везде брали дочку с собой. Поступив в колледж, девушка поняла, что она хочет большего, и… вступила в сборную колледжа по лесорубному спорту, став первой девушкой в команде! Парни в команде не восприняли Вику всерьез — ну как такая маленькая девушка может валить деревья? Однако уже на первых соревнованиях Вика доказала, что рост и телосложение — не помеха. Это новый выпуск проекта «Ты же девочка!». Он о том, что любые стереотипы — полная ерунда. Нет мужских работ, нет женских работ — есть просто работа, которая делает человека счастливым. И гендер здесь совершенно ни при чем.

 
 
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«Мне проще срубить дерево, чем написать отчет. Дождь или снег, но я всегда выбираю работу в лесу».
 
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