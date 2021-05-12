«Мне говорят: «Тебе же еще рожать! Какая пила?!». История Вики, которая валит лес

Источник материала: Tut.by

Вика всегда хотела работать в лесу. Все потому, что родители, работающие в этой сфере, с самого детства везде брали дочку с собой. Поступив в колледж, девушка поняла, что она хочет большего, и… вступила в сборную колледжа по лесорубному спорту, став первой девушкой в команде! Парни в команде не восприняли Вику всерьез — ну как такая маленькая девушка может валить деревья? Однако уже на первых соревнованиях Вика доказала, что рост и телосложение — не помеха. Это новый выпуск проекта «Ты же девочка!». Он о том, что любые стереотипы — полная ерунда. Нет мужских работ, нет женских работ — есть просто работа, которая делает человека счастливым. И гендер здесь совершенно ни при чем.