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Инвестиции литовского миллионера заблокированы из-за его связи с Беларусью

12.05.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Литовское правительство приняло решение заблокировать планировавшиеся инвестиции в Вильнюсском аэропорту компанией контролируемой миллионером Гедиминасом Жемялисом Avia Solutions Group. Причина – его связь с Беларусью и Россией, сообщает 15min.lt.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис в начале марта заявил, что литовская разведка серьезно сомневается в надежности и деятельности компании Avia Solutions Group, принадлежащей Жемялису.

Яунишкис говорил, что Департамент госбезопасности не раз информировал об этом «тех, кто принимает решения», добавив:

«Конкретно я не стану называть, так как это секретная информация, но все, кто принимает решения, эту информацию получили».

По информации 15min.lt, литовскому правительству не нравятся связи Жемялиса с российскими структурами и вероятные связи с фармацевтическим предприятием в Беларуси.

В 2015 году компания Гедиминаса Жемялиса ZIA Valda вместе с партнерами учредила белорусское предприятие Nativita и за 8,4 млн евро построила фармацевтический завод в Бешенковичах. В 2016 году, когда запускалось предприятие, сообщалось, что АО ZIA Valda принадлежат 57% акций Nativita.

Одним из партнеров завода является связываемая с Романом Абрамовичем российская компания биотехнологий Biocad.

Помимо этого, Жемялис внес вклад и получил долю в белорусской компании Vitvar.

Как пишет belmarket.by, в конце марта правительство Литвы не разрешило Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту. Инвестиции компании в реконструкцию ангара могли бы составить 7 млн евро и могло бы быть создано 200 новых рабочих мест.

 
 
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Литовское правительство приняло решение заблокировать планировавшиеся инвестиции в Вильнюсском аэропорту компанией контролируемой миллионером Гедиминасом...
 
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