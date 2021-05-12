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Две медицинские сестры из Беларуси награждены престижной медалью имени Флоренс Найтингейл

12.05.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 мая в мире отмечается Международный День медицинской сестры. Сегодня стало известно, что две медицинские сестры Белорусского Красного Креста Людмила Бузель и Эльвира Шабанова награждены престижной медалью имени Флоренс Найтингейл.


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Всего в списке лауреатов в этом году были 25 медицинских сестер со всего мира.

Белоруска Людмила Бузель награждена за вклад в развитие медико-социальной службы Белорусского Красного Креста «Дапамога». А медицинская сестра Лидской дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского Красного Креста Эльвира Шабанова отмечена медалью за развитие инновационных методик медико-социального ухода.

Всего 14 медицинских сестер из Беларуси удостоены медали имени Флоренс Найтингейл — самой почетной и высокой награды для дипломированных медицинских сестер во всем мире.

Медаль была учреждена в 1912 году Лигой Международного Красного Креста и Красного Полумесяца в память об английской сестре милосердия Флоренс Найтингейл, которая посвятила свою жизнь уходу за больными и ранеными, развитию сестринской профессии.

 
 
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12 мая в мире отмечается Международный День медицинской сестры.
 
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