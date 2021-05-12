ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские сигареты почти на 2 млн долларов задержали в Польше

12.05.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партию белорусских сигарет почти на 2 млн долларов задержали в Польше, сообщает отделение польской таможни в Белостоке. Сигареты находились в латвийском грузовике.


Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Польские таможенники остановили автомобиль для досмотра в пункте пропуска Будзиско. По документам, грузовик должен был перевозить корм для животных, но сотрудники таможни нашли там пачки сигарет с белорусскими акцизными марками.

Всего в грузовике было 500 тысяч пачек сигарет на сумму около 7,5 млн злотых (около 2 млн долларов). Если бы сигареты попали на черный рынок, бюджет Польши потерял бы около 3 млн долларов, сообщили в таможне.

Водитель грузовика арестован на три месяца, ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, на прошлой неделе в Польше задержали самую крупную в истории партию контрабандных сигарет из Беларуси.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партию белорусских сигарет почти на 2 млн долларов задержали в Польше, сообщает отделение польской таможни в Белостоке. Сигареты находились в латвийском...
 
Новости дня
Новости общества
 
Журналиста TUT.BY Катерину Борисевич перевели из Жодино в СИЗО Могилева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by