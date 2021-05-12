Белорусские сигареты почти на 2 млн долларов задержали в Польше

Источник материала: Tut.by

Партию белорусских сигарет почти на 2 млн долларов задержали в Польше, сообщает отделение польской таможни в Белостоке. Сигареты находились в латвийском грузовике.



Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Польские таможенники остановили автомобиль для досмотра в пункте пропуска Будзиско. По документам, грузовик должен был перевозить корм для животных, но сотрудники таможни нашли там пачки сигарет с белорусскими акцизными марками.

Всего в грузовике было 500 тысяч пачек сигарет на сумму около 7,5 млн злотых (около 2 млн долларов). Если бы сигареты попали на черный рынок, бюджет Польши потерял бы около 3 млн долларов, сообщили в таможне.

Водитель грузовика арестован на три месяца, ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, на прошлой неделе в Польше задержали самую крупную в истории партию контрабандных сигарет из Беларуси.