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Белорусские сигареты почти на 2 млн долларов задержали в Польше
12.05.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Партию белорусских сигарет почти на 2 млн долларов задержали в Польше,
Польские таможенники остановили автомобиль для досмотра в пункте пропуска Будзиско. По документам, грузовик должен был перевозить корм для животных, но сотрудники таможни нашли там пачки сигарет с белорусскими акцизными марками.
Всего в грузовике было 500 тысяч пачек сигарет на сумму около 7,5 млн злотых (около 2 млн долларов). Если бы сигареты попали на черный рынок, бюджет Польши потерял бы около 3 млн долларов, сообщили в таможне.
Водитель грузовика арестован на три месяца, ему грозит до 10 лет заключения.
Напомним, на прошлой неделе в Польше задержали
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Партию белорусских сигарет почти на 2 млн долларов задержали в Польше, сообщает отделение польской таможни в Белостоке. Сигареты находились в латвийском...
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