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По факту пожара в костеле Будслава возбуждено уголовное дело
12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в костеле Будслава, который случился накануне. Следствие и эксперты разбираются в обстоятельствах, причину ЧП еще предстоит выяснить. Сейчас главное сохранить то, что уцелело, спасти одно из важнейших мест для верующих и здание, которое представляет архитектурную и историческую ценность. Это видеокадры, как костел выглядит сейчас. Местные жители до глубокой ночи вместе со спасателями пытались навести порядок в главной святыне Будслава.
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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в костеле Будслава, который случился накануне. Следствие и эксперты разбираются в обстоятельствах, причину ЧП еще...
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