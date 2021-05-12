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В Минске начались судебные слушания по делу о разжигании социальной вражды
12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обвиняемая 30-летняя жительница столицы. По материалам уголовного дела, женщина на своей страничке в соцсети 26 сентября и 3 октября в прошлом году разместила нецензурные сообщения. В них она призывала к насилию в отношении сотрудников внутренних дел. Действия обвиняемой квалифицированы по статье "Разжигание социальной вражды по признаку принадлежности к определенной социальной группе".
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Обвиняемая 30-летняя жительница столицы. По материалам уголовного дела, женщина на своей страничке в соцсети 26 сентября и 3 октября в прошлом году разместила...
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