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Мощная магнитная буря ожидается с 12 мая
12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продолжительность - пять суток (до 17 мая включительно). Пик удара придется на 13 и 14 мая 2021 года.
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Продолжительность - пять суток (до 17 мая включительно). Пик удара придется на 13 и 14 мая 2021 года. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите...
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