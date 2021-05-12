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Курсы валют на 12 мая 2021 года
12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 54 копейки, евро 3 рубля 6 копеек, и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 54 копейки, евро 3 рубля 6 копеек, и 3 рубля 42...
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