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Директор Института управленческих кадров Академии управления при Президенте РБ Анна Ящук - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"

12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда главные приоритеты в жизни совпадают с научным интересом. Героиня новой серии проекта - о сильных духом - в 38 лет защитила кандидатскую диссертацию и к этому моменту опубликовала около 40 научных работ. Анна Ящук называет себя счастливой, ведь ей никогда не приходилось ставить на чашу весов семью и карьеру. Так совпало: ее интерес в науке - демография, социальная и семейная политика. И за последнее десятилетие по поддержке молодых семей в нашей стране сделано много. Так какие они - главные ценности современной женщины? 

Смотрите другие выпуски проекта:




 
Теги: Минск
 
 
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Когда главные приоритеты в жизни совпадают с научным интересом. Героиня новой серии проекта - о сильных духом - в 38 лет защитила кандидатскую диссертацию и к этому...
 
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