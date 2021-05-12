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Он направлен на то, чтобы при любых ситуациях, ситуация в стране была контролируемая - это первое, а второй момент - чтобы судьбу страны решали только белорусы, без вмешательства извне, не на улице, не политиканы чтобы ее решали, не в сей момент, а вдумчиво, в соответствии с Конституцией работали все органы, и мы спокойно двигались дальше. Третий момент: я думаю, что принятие этого декрета - как раз хорошая профилактика для того, чтобы попыток госпереворотов в стране было меньше, чтобы понимали те, кто это организовывает, что это бесполезно и ничего не получится.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О. Гайдукевич: Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" направлен на то, чтобы судьбу страны решали только белорусы Беларусь не была застрахована ни от государственных переворотов, ни от иных смутных событий. Ведь не секрет - против нашей страны фактически ведется гибридная...

Беларусь не была застрахована ни от государственных переворотов, ни от иных смутных событий. Ведь не секрет - против нашей страны фактически ведется гибридная война - на это указывает и попытка госпереворота. А декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", подписанный Главой государства, более чем своевременный. Таким мнениемподелился депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.