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О. Гайдукевич: Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" направлен на то, чтобы судьбу страны решали только белорусы

12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь не была застрахована ни от государственных переворотов, ни от иных смутных событий. Ведь не секрет - против нашей страны фактически ведется гибридная война - на это указывает и попытка госпереворота. А декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", подписанный Главой государства, более чем своевременный. Таким мнением в студии "Панорамы" поделился депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. 

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель либерально-демократической партии:
Он направлен на то, чтобы при любых ситуациях, ситуация в стране была контролируемая - это первое, а второй момент - чтобы судьбу страны решали только белорусы, без вмешательства извне, не на улице, не политиканы чтобы ее решали, не в сей момент, а вдумчиво, в соответствии с Конституцией работали все органы, и мы спокойно двигались дальше. Третий момент: я думаю, что принятие этого декрета - как раз хорошая профилактика для того, чтобы попыток госпереворотов в стране было меньше, чтобы понимали те, кто это организовывает, что это бесполезно и ничего не получится.

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Беларусь не была застрахована ни от государственных переворотов, ни от иных смутных событий. Ведь не секрет - против нашей страны фактически ведется гибридная...
 
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