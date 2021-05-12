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Анастасия Мирончик-Иванова расскажет о борьбе за жизнь, воспитании сына и о главной мечте в проекте "Женщины и спорт"
12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый цикл проекта "Женщины и спорт" стартует на
Съемки программы велись также в турецкой Анталии, где Анастасия со своим тренером-супругом Сергеем Ивановым проводила восстановительный сбор. Об упущенном не по своей вине, золоте чемпионата мира, борьбе за жизнь, воспитании сына и о главной мечте - Анастасия Мирончик-Иванова в проекте
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Анастасия Мирончик-Иванова расскажет о борьбе за жизнь, воспитании сына и о главной мечте в проекте "Женщины и спорт"
Новый цикл проекта "Женщины и спорт" стартует на "Беларусь1". Первая серия уже сегодня, и ее героиня - призер чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину Анастасия...
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