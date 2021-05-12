Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анастасия Мирончик-Иванова расскажет о борьбе за жизнь, воспитании сына и о главной мечте в проекте "Женщины и спорт" Новый цикл проекта "Женщины и спорт" стартует на "Беларусь1". Первая серия уже сегодня, и ее героиня - призер чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину Анастасия...

Новый цикл проекта "Женщины и спорт" стартует на. Первая серия уже сегодня, и ее героиня - призер чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Автор проекта - журналист АТН Анна Эйсмонт вместе с Анастасией вспомнят все знаковые моменты ее карьеры, и конечно, побывают в местах, где начался спортивный путь героини, несмотря на ее неутешительные диагнозы при рождении. А, пожалуй, самый трогательный момент - это встреча Анастасии спустя 29 лет с доктором-хирургом Олегом Руммо, который когда-то спас ей жизнь.Съемки программы велись также в турецкой Анталии, где Анастасия со своим тренером-супругом Сергеем Ивановым проводила восстановительный сбор. Об упущенном не по своей вине, золоте чемпионата мира, борьбе за жизнь, воспитании сына и о главной мечте - Анастасия Мирончик-Иванова в проектесегодня послена "Беларусь1".