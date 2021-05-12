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Анастасия Мирончик-Иванова расскажет о борьбе за жизнь, воспитании сына и о главной мечте в проекте "Женщины и спорт"

12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый цикл проекта "Женщины и спорт" стартует на "Беларусь1". Первая серия уже сегодня, и ее героиня - призер чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Автор проекта - журналист АТН Анна Эйсмонт вместе с Анастасией вспомнят все знаковые моменты ее карьеры, и конечно, побывают в местах, где начался спортивный путь героини, несмотря на ее неутешительные диагнозы при рождении. А, пожалуй, самый трогательный момент - это встреча Анастасии спустя 29 лет с доктором-хирургом Олегом Руммо, который когда-то спас  ей жизнь. 

Съемки программы велись также в турецкой Анталии, где Анастасия со своим тренером-супругом Сергеем Ивановым проводила восстановительный сбор. Об упущенном не по своей вине, золоте чемпионата мира, борьбе за жизнь, воспитании сына и о главной мечте - Анастасия Мирончик-Иванова в проекте "Женщины и спорт" сегодня после "Панорамы" на "Беларусь1".

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Новый цикл проекта "Женщины и спорт" стартует на "Беларусь1". Первая серия уже сегодня, и ее героиня - призер чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину Анастасия...
 
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