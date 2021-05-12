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Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан

12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Совмине в мае пройдут приемы граждан. Их проведут руководители госорганов. Сегодня встреча у председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса. 14 мая с белорусами пообщается министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. Личные приемы будут проходить с 10 утра по предварительной записи. 

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Теги: Минск
 
 
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В Совмине в мае пройдут приемы граждан. Их проведут руководители госорганов. Сегодня встреча у председателя Государственного военно-промышленного комитета...
 
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