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Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан
12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Совмине в мае пройдут приемы граждан. Их проведут руководители госорганов. Сегодня встреча у председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса. 14 мая с белорусами пообщается министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. Личные приемы будут проходить с 10 утра по предварительной записи.
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В Совмине в мае пройдут приемы граждан. Их проведут руководители госорганов. Сегодня встреча у председателя Государственного военно-промышленного комитета...
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