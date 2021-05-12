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В Минске отключают отопление
12.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПодача тепла потребителям Минска прекращается с сегодняшнего дня. Погода стабилизируется, пришло ощутимое потепление, поэтому Мингорисполком принял решение с 12 мая прекратить подачу тепла в домах столицы.
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Подача тепла потребителям Минска прекращается с сегодняшнего дня. Погода стабилизируется, пришло ощутимое потепление, поэтому Мингорисполком принял решение с 12...
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