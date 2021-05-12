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В Петриковском районе нашли тела утонувших в Припяти в январе мужчин
12.05.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Петриковском районе нашли мужчин, провалившихся зимой под лед на Припяти,
На днях тело одного из погибших было поднято маневренно-поисковой группой из реки в районе деревни Мордвин, второго нашли на 20 км ниже места происшествия.
Напомним, трагедия
Всего с начала года в Гомельской области утонули 11 человек, в том числе один несовершеннолетний.
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Одного из них нашли на 20 км ниже места происшествия.
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