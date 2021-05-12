В Петриковском районе нашли тела утонувших в Припяти в январе мужчин

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе нашли мужчин, провалившихся зимой под лед на Припяти, сообщает городской журнал «Белка» со ссылкой на областную организацию ОСВОД.



Фото: ОСВОД

На днях тело одного из погибших было поднято маневренно-поисковой группой из реки в районе деревни Мордвин, второго нашли на 20 км ниже места происшествия.

Напомним, трагедия произошла днем 31 января около паромной переправы недалеко от деревни Снядин. Дежурный по паромной переправе заметил провалившихся людей и до приезда спасателей попытался оказать им помощь, но вскоре мужчины ушли под лед. Их искали больше трех месяцев. Поиски не прекращались даже во время движения льда.

Всего с начала года в Гомельской области утонули 11 человек, в том числе один несовершеннолетний.