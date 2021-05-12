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Против беззакония и насилия. Девушки в белом гуляют по Минску уже девять месяцев
12.05.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девушки в белой одежде и с цветами в руках сегодня прогулялись у Комаровского рынка. Ровно девять месяцев назад состоялась первая прогулка под лозунгом «Я гуляю».
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Девушки в белой одежде и с цветами в руках сегодня прогулялись у Комаровского рынка.
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