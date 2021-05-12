В праздничные выходные не обошлось без задержаний, белорусов судили за «пикетирование»

Источник материала: Tut.by

В праздничные выходные прошли минимум три суда над белорусами, которые были задержаны 9 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Вясна назірае» лишенного регистрации правозащитного центра.



Фото: TUT.BY

Правозащитникам известно об итогах минимум трех судов, которые прошли 10 мая в Минском районном суде. Дежурным судьей по этим делам был Вадим Казей. Всех осужденных задержали 9 мая и составили протоколы по ст. 24.23 за несанкционированное пикетирование.

44-летний Дмитрий Васильев получил 10 суток ареста, 48-летняя Людмила Пушина — 20 суток, а 36-летнюю Валентину Сташевскую оштрафовали на 100 базовых величин (2900 рублей).

Накануне Верховный суд не сообщал о работе дежурных судей, поэтому суды прошли в закрытом режиме.