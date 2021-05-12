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Закрытие Ингалинской АЭС в Литве: на первом блоке ядерного топлива уже нет

12.05.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. На первом энергоблоке не работающей уже 10 лет Игналинской АЭС в Литве не осталось поврежденного отработанного ядерного топлива. Накануне во временное хранилище работники станции доставили последний контейнер с топливом, сообщается на сайте ИАЭС.

Обрабатывать отработанное топливо в первом блоке начали осенью прошлого года – на все процедуры понадобилось чуть более полугода. Также на прошлой неделе АЭС сообщила, что работы по выгрузке ядерной "отработки" начаты и на втором блоке, их планируется завершить к октябрю 2022 года.

Поврежденное топливо – это сборки отработавшего ядерного топлива, которые во время их нахождения в реакторе были деформированы или приобрели дефекты оболочки (трещины). Работы по извлечению поврежденного топлива в Литве являются уникальными, они были осуществлены впервые на АЭС с реакторами РБМК.

Что касается не поврежденного ядерного топлива, то оно с первого энергоблока было вывезено в августе прошлого года. Со второго блока кассеты не поврежденного отработанного топлива вывезли во временное хранилище в феврале 2021 года.

© Sputnik / Владислав Адамовский
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Ядерный могильник

В среду пресс-служба Игналинской АЭС сообщила, что строительство хранилища для отходов низкой радиоактивности завершено. В ближайшее время станция планирует получить разрешение госинспекции по безопасности атомной энергетики на загрузку в него отходов. В хранилище планируется разместить 60 тысяч кубометров отходов.

Полигон будет использоваться 30 лет. После его закрытия 30 лет будет продолжаться активный надзор за ним и еще 70 лет – пассивный надзор. После территорию можно будет использовать без каких-либо ограничений. Такие хранилища уже действуют на АЭС в шведских Оскарсхамне, Форсмарке и Рингхалсе.

Игналинская АЭС

Станция была построена во времена СССР, она начала действовать 31 декабря 1983 года и была остановлена 31 декабря 2009 года. АЭС находится в городе Висагинас недалеко от границы с Беларусью.

Первый действовавший на ИАЭС российский реактор типа РМБК-1500 отключен в конце 2004 года, второй – в конце 2009 года. Работы по закрытию ИАЭС будут проводиться до 2038 года.

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Теги: Минск
 
 
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На станции, которая располагается вблизи литовско-белорусской границы, завершился один из этапов ее закрытия. Полностью ИАЭС закроют через 17 лет.
 
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