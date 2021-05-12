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Выходные порадовали теплыми деньками. Какая погода ждет нас на короткой рабочей неделе

12.05.2021 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После теплой и сухой погоды в ближайшие сутки ситуация в атмосфере изменится, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды. Какая погода нас ждет на короткой рабочей неделе.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

В четверг, 13 мая, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов и прохладной воздушной массы. На большей части территории республики пройдут дожди, ночью и утром местами ожидаются сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами. Ветер ночью переменных направлений умеренный, днем юго-восточный порывистый, местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5…11°С, максимальная днем +10…16°С, по юго-западу до +20°С.

В пятницу, 14 мая, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная днем +15…22°С.

В субботу, 15 мая, ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7…12°С, максимальная днем +14…21°С.

В воскресенье дождей и облачности станет меньше.

 
 
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После теплой и сухой погоды в ближайшие сутки ситуация в атмосфере изменится, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды. Какая погода нас ждет на короткой рабочей...
 
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