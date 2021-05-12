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В Гомеле мужчину задержали и будут судить после участия в Zoom-конференциях с Цепкало

12.05.2021 14:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали и будут судить 32-летнего местного жителя. Предпосылками для задержания стало «участие мужчины в Telegram-каналах и чатах», а также беседы «в оппозиционных закрытых видеоконференциях», сообщает УВД.

На гомельчанина составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение милиции. До суда мужчину отправили в ИВС. Кроме этого, ему вынесли «официальное предупреждение о недопустимости занятия экстремизмом».

Сам 32-летний Александр в ролике, снятом милицией, говорит, что осенью 2020 года участвовал в Zoom-конференции, где выступал Валерий Цепкало: «Было интересно, потому что я тоже айтишник». Также он говорит, что участвовал в Zoom-конференции с участием Ольги Карач.

Мужчина говорит, что придерживается нейтральных взглядов. На вопрос, признает ли он себя виновным, отвечает: «В чем? Если в том, что смотрел телевизор, то признаюсь».

 
Теги: Гомель
 
 
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Основанием для задержания стало активное участие мужчины в Telegram-каналах и чатах, а также беседы «в оппозиционных закрытых видеоконференциях, где обсуждалась...
 
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