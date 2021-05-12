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В Браславском районе мужчина поймал 13 угрей и щуку - и ему грозит серьезный срок
12.05.2021 14:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Браславского района на озере Струсто незаконно поймал 13 угрей. Ущерб природе оценили в 29 тысяч рублей,
Браконьера задержали в начале мая на озере Струсто. Житель Браславского района с помощью мережей словил здесь 13 угрей и щуку.
Ущерб природе оценили в 29 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 281 УК (Незаконная добыча рыбы или других водных животных, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом.
В 2020 году СК возбудил три уголовных дела за браконьерство на браславских водоемах. Природе тогда в целом нанесли ущерб на 18,1 тысячи рублей.
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Ущерб природе оценили в 29 тысяч рублей.
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