|
В Ошмянском районе мужчина затолкал бывшую жену в машину и увез - теперь ему грозит «уголовка»
12.05.2021 14:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ошмянском районе мужчина запихал бывшую жену в машину и увез в соседнюю деревню. Та обратилась в
Ночью 35-летний мужчина поджидал на улице бывшую жену. Они встретились, разговор вышел чрезмерно эмоциональным — и мужчина силой затолкал женщину в машину и вывез ее за несколько десятков километров в соседнюю деревню.
Женщина не пострадала. Она обратилась в милицию.
В отношении мужчины возбудили дело за незаконное лишение свободы. Ему грозит до пяти лет со штрафом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)