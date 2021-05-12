В Ошмянском районе мужчина затолкал бывшую жену в машину и увез - теперь ему грозит «уголовка»

Источник материала: Tut.by

В Ошмянском районе мужчина запихал бывшую жену в машину и увез в соседнюю деревню. Та обратилась в милицию .



Фото: Reuters

Ночью 35-летний мужчина поджидал на улице бывшую жену. Они встретились, разговор вышел чрезмерно эмоциональным — и мужчина силой затолкал женщину в машину и вывез ее за несколько десятков километров в соседнюю деревню.

Женщина не пострадала. Она обратилась в милицию.

В отношении мужчины возбудили дело за незаконное лишение свободы. Ему грозит до пяти лет со штрафом.