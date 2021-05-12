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Собрали странные ограничения в разных странах мира. Сможете отличить их от фейков?
12.05.2021 14:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторые ограничения и правила настолько странные, что сразу и не верится в их правдивость. Готовы проверить свою интуицию? Отличите реальные запреты, которые действуют в разных странах мира, от выдуманных нами.
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Некоторые законы и правила настолько странные, что сразу и не верится в их правдивость. Готовы проверить свою интуицию? Отличите реальный запрет от выдуманного...
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