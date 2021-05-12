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В Беларусь возвращается прохладная погода
12.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Снова дождливо и ветрено. В Беларусь завтра вернется прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, на большей части страны - сильные дожди, а в отдельных районах прогнозируются грозы. Усилится и ветер. Порывы - в особенности по северу страны - достигать будут 20 метров в секунду. Нестабильная погода сохранится до выходных.
В начале следующей недели комфортная погода вернется.
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Снова дождливо и ветрено. В Беларусь завтра вернется прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, на большей части страны - сильные дожди, а в отдельных районах...
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