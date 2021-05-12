В Беларусь возвращается прохладная погода

Источник материала: БT

В Минске отключают отопление

Снова дождливо и ветрено. В Беларусь завтра вернется прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, на большей части страны - сильные дожди, а в отдельных районах прогнозируются грозы. Усилится и ветер. Порывы - в особенности по северу страны - достигать будут 20 метров в секунду. Нестабильная погода сохранится до выходных.В начале следующей недели комфортная погода вернется.