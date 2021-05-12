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Пятерых детей, пострадавших после стрельбы в Казани, отправили в Москву

12.05.2021 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Раненых детей специальным бортом передадут сегодня в московские клиники, в том числе, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщили РИА Новости.

Дети, пострадавшие в гимназии №175 Татарстана, пройдут лечение в клинике Рошаля. Там есть все необходимое для успешного выздоровления восьмиклассников. Всего в кровавой бойне, которую устроил накануне 19-летний студент, пострадали 23 человека, жертвами преступления стали девять человек.

Что произошло в Казани

ЧП в учебном заведении произошло 11 мая 2021 года. В гимназию №175 пришел вооруженный выпускник. 19-летний Ильназ Галявиев целенаправленно входил в классы и убивал школьников и учителей. Дело квалифицировано как теракт. В момент нападения в школе находились около 800 человек.

Пресс-служба НАК
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Оружие, как установлено, было приобретено в соответствии с законодательством. Перед расправой подозреваемый успел войти и привести в действие взрывное устройство. Следствие ведут представители Центрального управления Следственного комитета России.

У Галявиева не было сообщников, как сообщалось ранее. На преступление он пошел в одиночку. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее был опубликован видеоролик, где задержанный заявляет, что возомнил себя "богом". В квартире Галявиева эксперты уже провели обыск. Среди вещей задержанного найдены компоненты взрывного устройства, а также Коран.

Прощание с погибшими

Всех погибших похоронили 12 мая, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Среди жертв – 26-летняя учительница английского языкам Эльвира Игнатьева. Церемонии прощания по просьбе родных состоялись на двух кладбищах в пригороде столицы Татарстана. 

© Sputnik / Максим Богодвид
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В Казани и других российских городах начали появляться стихийные мемориалы. Люди несут цветы, свечи и игрушки в память о жертвах стрельбы. Власти предлагают ужесточить ответственность над оборотом огнестрельного оружия.

В связи с трагедией большинство школьников из гимназии №175 решено перевести на дистанционную форму обучения. Лишь 9-ти и 11-классники временно перейдут в соседние учебные заведения, так как им предстоят подготовка к экзаменам.

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Теги: Минск
 
 
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В среду в Казани прошли похороны погибших после стрельбы в гимназии №175 Татарстана, жертвами преступления стали девять человек.
 
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