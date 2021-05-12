Назначен новый гендиректор Большого театра Беларуси

Новым гендиректором Национального театра оперы и балета Беларуси назначен Вячеслав Гарбузов. Об этом сообщили в театре TUT.by.

Сегодня, 12 мая, коллективу Большого театра министр культуры Анатолий Маркевич представил нового гендиректора. Им стал экс-гендиректор Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси Вячеслав Гарбузов.

«Данная кадровая ротация носит плановый характер. Это планомерная работа по наращиванию кадрового потенциала, направленная на укрепление стабильности и активизацию творческой энергии работников учреждения, что в результате позволит выйти на качественно новый уровень как в работе учреждения, так и в сфере культуры в целом», - цитирует Маркевича БЕЛТА.

По словам министра, нужно стабилизировать морально-психологический климат в коллективе и вести взвешенную кадровую политику, а также повысить доход от внебюджетной деятельности и зарплаты.

Новый гендиректор Вячеслав Гарбузов родился в Пружанах. В 2003 году с отличием окончил исторический факультет Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина. Но это не единственное высшее образование Гарбузова. Он также окончил Институт государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров.

С 2002 по 2009 годы работал в БРСМ на различных должностях, с 2009 по 2017 годы трудился в управлении культуры.

С декабря 2017 года Гарбузов возглавлял Брестский театр драмы. Награжден нагрудным знаком Минкультуры Беларуси «За вклад в развитие культуры Беларуси». В 2018 году принят в Международную ассоциацию деятелей русских театров зарубежья.

До Вячеслава Гарбузова гендиректором Большого театра был Александр Петрович, работавший на данной должности с ноября 2019 года.