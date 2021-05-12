В домах в Гродно в этом году заменят 15 лифтов. Рассказываем где

Источник материала: Tut.by

В десяти гродненских многоэтажках в этом году поменяют лифты, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: unsplash.com

По одному лифту заменят или модернизируют в домах на улицах:

Болдина, 8;

Тавлая, 30;

Поповича, 39 и 52;

Окульной, 21;

проспекте Клецкова, 9.

По два лифта обновят на Кленовой, 25; Томина, 6б; Клецкова, 29, а три — на Клецкова, 5.

В общей сложности заменят или отремонтируют 15 кабин, сообщает Гродненский горисполком.