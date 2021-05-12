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В домах в Гродно в этом году заменят 15 лифтов. Рассказываем где
12.05.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В десяти гродненских многоэтажках в этом году поменяют лифты,
По одному лифту заменят или модернизируют в домах на улицах:
По два лифта обновят на Кленовой, 25; Томина, 6б; Клецкова, 29, а три — на Клецкова, 5.
В общей сложности заменят или отремонтируют 15 кабин, сообщает Гродненский горисполком.
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Лифты поменяют в десяти гродненских многоэтажках.
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