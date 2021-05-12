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В домах в Гродно в этом году заменят 15 лифтов. Рассказываем где

12.05.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В десяти гродненских многоэтажках в этом году поменяют лифты, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: unsplash.com

По одному лифту заменят или модернизируют в домах на улицах:

  • Болдина, 8;
  • Тавлая, 30;
  • Поповича, 39 и 52;
  • Окульной, 21;
  • проспекте Клецкова, 9.

По два лифта обновят на Кленовой, 25; Томина, 6б; Клецкова, 29, а три — на Клецкова, 5.

В общей сложности заменят или отремонтируют 15 кабин, сообщает Гродненский горисполком.

 
Теги: Гродно
 
 
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Лифты поменяют в десяти гродненских многоэтажках.
 
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