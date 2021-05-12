|
За сутки белорусы собрали более 40 тысяч рублей на восстановление костела в Будславе
12.05.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На восстановление костела XVII века в Будславе неравнодушные люди за сутки перевели более 40 тысяч рублей. Об этом TUT.BY рассказала Ольга Лабуть, заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии.
В Будславском костеле 11 мая
Еще вчера конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела. И сегодня по данным на 14.10 на благотворительный счет католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии перевели чуть более 40 787 рублей, рассказала Ольга Лабуть, заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии.
Сегодня появился телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!» —
Также актуальная информация будет появляться в Instagram-аккаунте «Каритас» —
Ольга Лабуть отметила, что помощь волонтеров понадобится в ближайшие дни, но прямо сейчас их в костел пусть не могут — сначала там необходимо разобрать балки и остатки кровли, а это может сделать не каждый, здесь нужна специальная подготовка. Когда доступ в костел откроют, волонтеры смогут активно помогать. Об этом отдельно сообщат в телеграм-канале.
На сайте
«Бог обращается к нам через различные события, через cвои знаки. Сегодня наша страна переживает очень большой кризис. И это не только социально-политический, но и моральный кризис. Это печальное событие — Божий призыв осмыслить нашу жизнь с точки зрения морального закона, духа Евангелия и попытаться привести ее в порядок через молитву, покаяние, прощение и стремление к миру в нашем обществе", — сказал иерарх.
«Когда в Париже сгорел Нотр-Дам, Франция стояла на коленях. Перед лицом будславской трагедии станем и мы на колени, извинимся перед Богом за наши личные грехи и грехи нашего народа и примиримся друг с другом. Мы разные, но мы — один белорусский народ», — добавил Кондрусевич.
Напомним, что пожертвования на восстановление костела можно перевести с помощью ЕРИП на банковский счет Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество Каритас» Минско-Могилевской архиепархии:
1. Выберите в платежном терминале пункты в следующем порядке:
Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество Каритас» Минско-Могилевской архиепархии
Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района:
р/с BY12BAPB30153404200100000000
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
код банка BAPBBY2X
УНП 600195666
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На восстановление костела XVII века в Будславе неравнодушные люди за сутки перевели более 40 тысяч рублей. Об этом TUT.BY рассказала Ольга Лабуть, заместитель директора...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)