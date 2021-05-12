За сутки белорусы собрали более 40 тысяч рублей на восстановление костела в Будславе

Источник материала: Tut.by

На восстановление костела XVII века в Будславе неравнодушные люди за сутки перевели более 40 тысяч рублей. Об этом TUT.BY рассказала Ольга Лабуть, заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии.





В Будславском костеле 11 мая случился пожар. Крыша над центральным нефом костела обрушилась, в 11.24 пожар был локализован, а в 15.21 ликвидирован. Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костеле остался созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном орган. К нему и к алтарю у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали инструмент от падающих углей.

Еще вчера конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела. И сегодня по данным на 14.10 на благотворительный счет католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии перевели чуть более 40 787 рублей, рассказала Ольга Лабуть, заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии.

Сегодня появился телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!» — @budslau . В нем будут писать про организационные вопросы по восстановлению костела. Сейчас ищут альпинистов и людей с допуском работы на высоте, так как нужно спускать вниз балки и остатки металлической кровли.

Также актуальная информация будет появляться в Instagram-аккаунте «Каритас» — caritasminsk .

Ольга Лабуть отметила, что помощь волонтеров понадобится в ближайшие дни, но прямо сейчас их в костел пусть не могут — сначала там необходимо разобрать балки и остатки кровли, а это может сделать не каждый, здесь нужна специальная подготовка. Когда доступ в костел откроют, волонтеры смогут активно помогать. Об этом отдельно сообщат в телеграм-канале.

На сайте catholic.by приводят мнение архиепископа Тадеуша Кондрусевича. По его словам, случившееся — «очень большая трагедия» как для белорусского костела, так и для страны, потому что костел в Будславе — историко-культурная ценность, а Будславский фест внесен UNESCO в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

«Бог обращается к нам через различные события, через cвои знаки. Сегодня наша страна переживает очень большой кризис. И это не только социально-политический, но и моральный кризис. Это печальное событие — Божий призыв осмыслить нашу жизнь с точки зрения морального закона, духа Евангелия и попытаться привести ее в порядок через молитву, покаяние, прощение и стремление к миру в нашем обществе", — сказал иерарх.

«Когда в Париже сгорел Нотр-Дам, Франция стояла на коленях. Перед лицом будславской трагедии станем и мы на колени, извинимся перед Богом за наши личные грехи и грехи нашего народа и примиримся друг с другом. Мы разные, но мы — один белорусский народ», — добавил Кондрусевич.

Напомним, что пожертвования на восстановление костела можно перевести с помощью ЕРИП на банковский счет Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество Каритас» Минско-Могилевской архиепархии:

1. Выберите в платежном терминале пункты в следующем порядке:

Система «Расчет» (ЕРИП) (по номеру услуги 4349831 )

) Благотворительность и общественные объединения->

Помощь детям, взрослым

Каритас Минск Пожертвования

Для оплаты введите фамилию, имя, отчество и цель пожертвования БУДСЛАВ. Введите сумму пожертвования. Проверьте корректность информации. Завершите платеж.

Реквизиты для пожертвований:

Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество Каритас» Минско-Могилевской архиепархии

Тел/факс +375 17 515 31 08

УНП 101131305

223 040 Минский р-н, д. Лесковка, ул. Каритас, 1

р/с BY16 PJCB30150531141000000933

«Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района:

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666