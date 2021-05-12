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В Бресте в закрытом режиме судят фигуранта «дела Автуховича» - «террориста» и инвалида 2-й группы

12.05.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте начался закрытый суд над инвалидом 2-й группы Владимиром Гундарем, фигурантом дела «Автуховича», сообщает «Радыё Рацыя».


Фото: аккаунт в Facebook Владимира

60-летнего Владимира Гундаря обвиняют в том, что во время обыска по уголовному делу по статье «Акт терроризма» мужчина угрожал следователям и разбил свой мобильный телефон.

По словам жены активиста, этот эпизод выделили в отдельное производство и предъявили обвинение по статье 366 УК — за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Жена утверждает, что Владимир Гундарь не признает вину.

Дело Автуховича

О задержании «группы Автуховича» по госТВ рассказали вечером 8 декабря. В сюжете утверждалось, что за поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно стоит группировка, которой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Среди задержанных также — Сергей, Любовь и Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мельхер.

Сначала уголовное дело СК возбудил по ч. 2 ст. 218 УК «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 УК «Акт терроризма».

На госканале ОНТ показали двухсерийный фильм «Тротил протеста». Первую часть — вечером 8 февраля. В фильме задержанных людей называют «бандой Автуховича», которая якобы нелегально привозила в Беларусь из Украины оружие и взрывчатку и готовила теракты. Также там показаны видео с допросов людей, следственные эксперименты, а еще якобы разговоры Автуховича с бывшим командиром батальона «Донбасс» Семена Семенченко (который потом рассказал «Еврорадио», что вообще не был знаком с белорусом).

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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